Российские школьники могут начать изучать основы управления БПЛА

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Планируется, что российские школьники с 1 сентября на уроках начальной военной подготовки начнут изучать основы применения беспилотников. Инициативу поддержали Минобороны и Минпросвещения, сообщил «РИА Новости» зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации, сенатор Артем Шейкин.

В программе предусмотрено изучение «видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника».

— Указанная программа одобрена Минпросвещения России и планируется к реализации в образовательных организациях и учебно-методических центрах военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» с сентября текущего года, — сообщается в документе.

В июне сообщалось, что Министерство просвещения России обсуждает возможность переименовать уроки Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), новым названием может стать «Основы безопасности и защита Родины».

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Елизавета Пуншева