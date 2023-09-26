Посол Эфиопии: внедрение карты «Мир» сгладит трудности, вызванные антироссийскими санкциями

В Эфиопии не видят никаких проблем, связанных с внедрением в будущем российской платежной системы «Мир» в стране, заявил посол республики в РФ Чам Угала Уриат.

Он выразил мнение, что внедрение «Мира» в банковскую систему Эфиопии поможет сгладить трудности в финансовых операциях, вызванные санкциями в отношении России:



— Надеюсь, что так и будет, поскольку Эфиопия становится членом БРИКС. А недавно в ЮАР БРИКС приняла решение, что члены объединения могут совершать транзакции в национальных валютах. Это может стать реальностью в будущем, и проблем с внедрением платежной системы «Мир» в Эфиопии не будет, — считает посол.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Однако он не стал уточнять конкретные сроки внедрения российской платежной системы в республике. Посол выразил мнение, что для начала министерства финансов или национальные банки стран должны провести переговоры, чтобы установить точные временные рамки.

— Интерес к этому есть и нет никаких препятствий, но пока я не могу назвать точные сроки реализации этого проекта. Но я надеюсь, что это произойдет в будущем, — добавил дипломат.

Сейчас российские туристы также могут использовать карту системы «Мир» для снятия наличных и оплаты услуг в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии, Абхазии и на Кубе.



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Илина Хакимова