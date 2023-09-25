В Татарстане создали рабочую группу по развитию бондовой зоны

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане создана рабочая группа по развитию бондовой зоны на основе Казанского логистического почтового центра «Почты России». Соответствующее распоряжение подписал раис республики Рустам Минниханов.

Решение принято для создания благоприятных условий для размещения товаров на таможенном (бондовом) складе, расположенном на территории логоцентра. В течение 90 дней члены группы должны создать и представить Рустаму Минниханову план мероприятий по развитию этой зоны.

Председателем группы назначен уполномоченный по защите прав предпринимателей в Татарстане Фарид Абдулганиев. Также в нее вошли: глава Минстроя республики Марат Айзатуллин, глава Лаишевского района Ильдус Зарипов, заместители глав Минэкономики, Минцифры и Минпромторга, представители KazanExpress, банков, «Почты России» и таможни.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, с предложением провести эксперимент по созданию бондовых складов в России в июне 2020 года выступил президент Татарстана Рустам Минниханов. В августе 2020-го республика и «Почта России» заключили соглашение о намерении реализовать в регионе проект по созданию первого в стране бондового склада.

Пилотный проект по созданию бондовых складов в России стартовал 1 апреля 2023 года. Продлится он целый год.

В декабре 2022 года «Почта России» и KazanExpress заключили соглашение об использовании бондового склада на базе логистического почтового центра в столице Татарстана. Свои подписи под документами поставили руководитель дирекции по развитию складского бизнеса «Почты России» Александр Дзвонковский и гендиректор маркетплейса Линар Хуснуллин.

KazanExpress стал первым резидентом пилотного проекта по созданию бондовых складов. Модель работы с ним маркетплейс протестирует в течение года.



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Максим Кокунин