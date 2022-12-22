«Почта России» и KazanExpress заключили соглашение об использовании бондового склада в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Олина

Пилотный проект начинается с Казани

«Почта России» и KazanExpress заключили соглашение об использовании бондового склада на базе логистического почтового центра в столице Татарстана. Свои подписи под документами поставили руководитель дирекции по развитию складского бизнеса «Почты России» Александр Дзвонковский и гендиректор маркетплейса Линар Хуснуллин.

KazanExpress стал первым резидентом пилотного проекта по созданию бондовых складов. Модель работы с ним маркетплейс протестирует в течение года.

— Мы участвуем в этом проекте с Почтой России, поскольку Татарстан активно поддерживает и развивает e-commerce. Это логично — регион находится в центре европейской части России, где сосредоточено 90% онлайн-торговли, — рассказал Линар Хуснуллин.

Александр Дзвонковский считает, что пилотный проект по созданию бондовых складов в России положительно отразится на рынке трансграничной торговли. «Почта России», по его словам, открыта к сотрудничеству с новыми партнерствами.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Олина

— Компания выделила два склада на базе своих логистических объектов в Москве и Казани и готова оперативно расширить площадь бондовых складов, в случае высокого интереса со стороны клиентов, — заявил Александр Дзвонковский.

На первом этапе KazanExpress разместит на бондовом складе «Почты России» от 30 до 40 тысяч заказов. Там будут храниться нерастаможенные товары, привезенные из других страны. Платить налоги и пошлины маркетплейс будет только за реально проданный товар, а не за всю партию. Все нераспроданные остатки он сможет экспортировать за границу без дополнительных затрат, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена Татарстана.

«Мы намерены приложить максимум усилий, чтобы проект бондового склада «выстрелил» в Татарстане»

Пилотный проект по созданию бондовых складов в России стартует 1 апреля 2023 года. Продлится он целый год — до 1 апреля 2024-го.

С предложением провести эксперимента по созданию бондовых складов в России в июне 2020 года выступил президент Татарстана Рустам Минниханов. Его он направил в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина.

В итоге в августе 2020-го Татарстан и «Почта России» заключили соглашение о намерении реализовать в республике проект по созданию первого в стране бондового склада. По словам Уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева, с тех пор проделана большая работа по подготовке к реализации проекта. В ней задействовали законодателей, органы исполнительной власти, маркетплейсы, транспортные и логистические компании.

— Мы намерены приложить максимум усилий, чтобы проект бондового склада «выстрелил» в Татарстане и дал положительный опыт для всей российской отрасли интернет-торговли, — сказал Фарид Абдулганиев.

Участие в пилотном проекте позволит маркетплейсам сократить затраты на логистику и сроки доставки. Покупатели смогут получать импортные товары за 1-3 дня, а не за несколько недель.



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Татьяна Демина