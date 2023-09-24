За 7 лет в Татарстане установили более 412 тысяч пожарных извещателей

В Татарстане в период с 2016 по 2023 год за счет различных источников финансирования установили более 412 тысяч автономных пожарных извещателей (АДПИ) в 138 домовладениях жителей республики, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня ночью в селе Кзыл Яр Арского района произошел пожар. Женщина 1947 г. р., проживающая в доме, благодаря звуку сработки извещателя, успела проснуться и выбежать из помещения, после чего вызвала пожарных.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС РФ по РТ

Спустя 2 минуты на месте уже были первые пожарные подразделения, горела деревянная веранда и кровля жилого дома. Через 21 минуту спасателям удалость полностью ликвидировать открытое горение на общей площади 36 кв. метров.

— В 108 случаях пожаров (включая сегодняшний), произошедших в 2016-2023 годах в жилых домах и квартирах, благодаря срабатыванию извещателей спасены жизни 269 человек, в том числе 85 детей. С начала 2023 года зарегистрированы 7 случаев пожаров (включая сегодняшний), где благодаря сработке АДПИ спаслись 8 человек, — добавили в пресс-службе.



За первые шесть месяцев на пожарах в Татарстане погибли 76 человек и пострадал 101 житель республики. За полгода в республике произошло 2 812 пожаров.



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Илина Хакимова