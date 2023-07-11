В Казани на 15% сократилось число пожаров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С начала года в Казани произошло 563 пожара — это на 15% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. За первые полгода они унесли жизни 16 человек, тогда как в прошлом году на пожарах погибли 20 человек, сообщил руководитель исполкома города Рустем Гафаров.

На фоне жаркой погоды в городе очистили от мусора и сухостоя бесхозные земельные участки. А собственникам земель было объявлено 65 предостережений за несвоевременную очистку участков от мусора. Еще двух человек привлекли к административной ответственности за сжигание сухостоя.

За прошлый месяц в Казани зарегистрировали 27 возгораний травы, камыша и твердых бытовых отходов. Начальник Управления гражданской защиты Сергей Чанкин призвал провести дополнительные инструктажи о запрете сжигания мусора на садовых и придомовых участках, привлекать к ответственности подрядчиков, которые допустили несвоевременный вывоз отходов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Неделю назад сообщалось, что с начала года на пожарах в Татарстане погибли 76 человек и пострадал 101 житель республики. За полгода в республики произошло 2 812 пожаров.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов