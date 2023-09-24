Сергей Лавров: Россия уважает территориальную целостность Украины при выполнении декларации 1991 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Россия уважает территориальную целостность Украины в условиях выполнения всех положений, закрепленных в декларации о ее независимости в 1991 году, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 78-й сессии Генассамблеи ООН.

— Безусловно, мы еще в 1991 году признали суверенитет Украины на основе Декларации о независимости, которую Украина приняла, выходя из Советского Союза, — напомнил Лавров.

Он обратил внимание, что в декларации «много что записано хорошего», в том числе и положения об уважении прав национальных меньшинств, а также других языков, включая и русский.

— Но в Декларации независимости было одним из главных для нас моментов, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы. В той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украины поддерживаем, — подчеркнул Лавров.

Также глава МИД на пресс-конференции заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но никаких предложений по прекращению огня рассматривать не будет, «потому что мы один раз это рассмотрели, но вы нас обманули».

Ранее в МИД России рассказывали, что на сессии Генассамблеи российская сторона будет отстаивать «свои принципиальные подходы, закрепленные в принятой в марте сего года обновленной Концепции внешней политики Российской Федерации».



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Илина Хакимова