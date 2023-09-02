МИД: Лавров выступит на дискуссии Генассамблеи ООН в сентябре

Глава МИД России Сергей Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября. Об этом сообщили в министерстве.

— Сергей Викторович Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи, которая пройдет с 19 по 26 сентября, а также примет участие в целом ряде двусторонних встреч и многосторонних мероприятий, в том числе по линии СБ ООН, БРИКС, ОДКБ и Группы друзей в защиту Устава ООН, — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что на предстоящей сессии Генассамблеи российская сторона будет отстаивать «свои принципиальные подходы, закрепленные в принятой в марте сего года обновленной Концепции внешней политики Российской Федерации».

Сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «новые» предложения по возобновлению зерновой сделки на деле оказываются невыполненными старыми.

— Новый пакет предложений ООН по «зерновой сделке» подразумевает переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT и разморозку активов российских компаний, сообщило государственное турецкой агентство Anadolu. Раньше это все тоже «подразумевалось», только так и не заработало, — сказала она.

Напомним, в четверг сообщалось о направлении генсеком ООН Антониу Гутеррешем главе российского МИД Сергею Лаврову письма с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, «подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали».

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Максим Кокунин