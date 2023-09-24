В Татарстане в 2024 году вырастет стоимость социального проездного билета

В Татарстане в следующем году увеличится стоимость пополнения единого месячного социального проездного билета, в том числе и детского. Соответствующий проект разработал Миндортранс республики.



Стоимость пополнения единого месячного социального проездного билета увеличится до 605 рублей, а детского — до 369 рублей.

Так, в сравнении с 2023 годом сумма вырастет на 24 и 15 рублей соответственно.

realnoevremya.ru

Документ будет проходить антикоррупционную экспертизу до 29 сентября. Постановление должно будет вступить в силу с 1 января 2024 года, контроль за исполнением возложили на Миндортранс республики.

Власти Татарстана планируют увеличить ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), направляемые в рамках адресной социальной поддержки отдельных категорий населения. Согласно расчетам, с 2024 по 2026-й коэффициент индексации ежегодно составит 1,04.



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Илина Хакимова