Депутат: Крым передали Украине по несуществующему документу

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова (архив)

Президиум Верховного совета СССР при издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР сослался на документ, которого не существовало. Об этом «РИА Новости» рассказал глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

— В своем указе Президиум Верховного совета СССР постановляет утвердить совместное представление президиумов верховных советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области, однако такого документа в природе не существовало, — сказал он.

Он уточнил, что специалисты в ходе проведения архивных работ не обнаружили совместного представления президиумов верховных советов РСФСР и УССР.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова (архив)

Трофимов полагает, что при передаче Крыма в состав УССР грубейшим образом нарушили юридические основы трех конституций: СССР, РСФСР и УССР. Кроме того, не были соблюдены административно-хозяйственные процедуры и прописаны гарантии прав крымчан.

Крым был включен в состав Украинской ССР 19 февраля 1954 года. Российским регионом полуостров стал после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией.

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Айрат Назипов