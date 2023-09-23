Казанский педагог стала победителем Всероссийского конкурса
Воспитатель дошкольной группы казанской школы №41 Айсылу Лотфуллина стала победителем номинации среди воспитателей в конкурсе «Лучший учитель родного языка и литературы — 2023». Об этом сообщили в Управлении образования исполкома Казани.
Победительницу поздравил министр просвещения России Сергей Кравцов. Педагогу вручили сертификат на 150 тысяч рублей.
Учитель казанской гимназии №13 Алиня Шагараева стала одной из пяти лучших педагогов России по итогам конкурса.
Напомним, конкурс проходил в Карачаево-Черкесии. В этом году в нем участвовали 104 человека: 72 учителя и 32 воспитателя со всей России.
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