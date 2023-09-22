Учитель казанской гимназии попала в пятерку лучших на всероссийском конкурсе

Учитель гимназии №13 Ново-Савиновского района Казани Алиня Шагараева вошла в пятерку лучших педагогов Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы — 2023». Об этом информирует Управление образования исполкома города.

Сейчас учитель проходит последнее конкурсное испытание — мастер-класс, где нужно представить свои педагогические кейсы. Имя абсолютного победителя станет известно в субботу, 23 сентября.

Напомним, воспитатель дошкольной группы школы №41 Вахитовского района Казани Айсылу Лотфуллина попала в пятерку лучших педагогов Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы — 2023». Он проходит в Карачаево-Черкессии.

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Айрат Назипов