Кабмин выделил Татарстану свыше 88 млн рублей на мелиорацию сельскохозяйственных земель

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан получит 88,3 млн рублей на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на проведение мероприятий в области мелиорации земель. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Средства будут направлены 26 регионам. Помимо Татарстана деньги получат Башкирия, Бурятия, Дагестан, Марий Эл, Ингушетия, Тыва, Северная Осетия, Чувашия, а также Астраханская, Брянская, Воронежская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Смоленская, Пензенская, Псковская, Тульская, Ульяновская, Челябинская области и Еврейская автономная область. В общей сумме кабмин выделил 535,5 млн рублей.

— С помощью федерального финансирования в регионах будут проведены мелиоративные мероприятия, в том числе по строительству и реконструкции оросительных и осушительных систем и гидротехнических сооружений, а также по расчистке земель от древесной и травянистой растительности. Это позволит расширить фонд земель сельхозназначения, что в свою очередь обеспечит устойчивое развитие агропромышленного комплекса и послужит достижению целей продовольственной безопасности страны, — рассказали в правительстве.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В правительстве хотят вовлечь в оборот более 13 млн га земель сельхозназначения.

Напомним, Татарстан получил полномочия решать вопросы по мелиорации земель не только для себя, но и для Удмуртии, Кировской области и Марий Эл. К началу мая завершился процесс объединения региональных управлений службы в единый комплекс «Приволжскмелиоводхоз» с центром в Казани.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов