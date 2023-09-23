ВС России уничтожили часть запасов крылатых ракет ВСУ и снарядов с обедненным ураном

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

С 17 по 23 сентября российские войска нанесли удары по украинским объектам ремонта авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработки, местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения иностранного производства, центрам разведки и подготовки украинских диверсантов, а также пунктам размещения иностранных наемников. За неделю им удалось уничтожить часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, переданных Западом Украине, сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что в результате ударов был также нанесен значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях и снижены возможности ремонтно-восстановительных органов украинских войск.

— В воздушных боях истребителями ВКС России, средствами противовоздушной обороны в течение недели уничтожены самолеты: Су-24м, Миг-29 и два штурмовика Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Нововладимировка Николаевской области, Новорозовка и Новопокровка Запорожской области, — рассказали в оборонном ведомстве.

Кроме того, российскими ударными беспилотными летательными аппаратами поражен украинский истребитель Миг-29 на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области.

Накануне в Минобороны сообщили об уничтожении трех радиолокационных станций ВСУ у Новопетровки в Херсонской области. На этом же направлении сбили 15 украинских беспилотников.



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Айрат Назипов