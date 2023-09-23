Молодежь Татарстана выиграла свыше миллиона рублей на конкурсе микрогрантов
Молодые татарстанцы выиграли свыше миллиона рублей на конкурсе микрогрантов от Росмолодежи. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минмола.
Молодые люди выиграли гранты на проведение поэтического фестиваля, спартакиады для иностранных студентов, мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи, волонтерскую деятельность, укрепление семейных ценностей и другие.
В частности, победителем стала Светлана Вяткина из Набережных Челнов. Ей выделят порядка 42 тысяч рублей на настольную образовательную игру. Уроженка Казани Дана Галиуллина в номинации «вдохновляй» выиграла 100 тысяч рублей на спектакль-размышление «Алиса в стране чудес». Еще 81 тысячу рублей получит Артур Гареев из Бавлов. Он планирует развивать проект «Дворовая лига».
Напомним, Татарстан замкнул пятерку регионов России по количеству победителей конкурса микрогрантов от Росмолодежи. Республику обогнали Санкт-Петербург, Удмуртия, Волгоградская и Нижегородская области. Всего из регионов России подали 5,4 тысячи заявок. Микрогранты на общую сумму более 35 млн рублей получили 405 человек.
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