Молодежь Татарстана выиграла свыше миллиона рублей на конкурсе микрогрантов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Молодые татарстанцы выиграли свыше миллиона рублей на конкурсе микрогрантов от Росмолодежи. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минмола.

Молодые люди выиграли гранты на проведение поэтического фестиваля, спартакиады для иностранных студентов, мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи, волонтерскую деятельность, укрепление семейных ценностей и другие.

В частности, победителем стала Светлана Вяткина из Набережных Челнов. Ей выделят порядка 42 тысяч рублей на настольную образовательную игру. Уроженка Казани Дана Галиуллина в номинации «вдохновляй» выиграла 100 тысяч рублей на спектакль-размышление «Алиса в стране чудес». Еще 81 тысячу рублей получит Артур Гареев из Бавлов. Он планирует развивать проект «Дворовая лига».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Татарстан замкнул пятерку регионов России по количеству победителей конкурса микрогрантов от Росмолодежи. Республику обогнали Санкт-Петербург, Удмуртия, Волгоградская и Нижегородская области. Всего из регионов России подали 5,4 тысячи заявок. Микрогранты на общую сумму более 35 млн рублей получили 405 человек.

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Айрат Назипов