Татарстан вошел в топ-5 регионов по количеству победителей конкурса микрогрантов от Росмолодежи
Татарстан замкнул пятерку регионов России по количеству победителей конкурса микрогрантов от Росмолодежи. Об этом сообщила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева в своем telegram-канале.
Татарстан обогнали Санкт-Петербург, Удмуртия, Волгоградская и Нижегородская области. Всего из регионов России подали 5,4 тысячи заявок. Микрогранты на общую сумму более 35 млн рублей получили 405 человек.
Проекты в 18 номинациях оценивали 265 экспертов. Максимальная рекомендованная сумма гранта — 100 тысяч рублей, минимальная — 18,8 тысячи.
В июне Татарстан стал одним из победителей конкурса «Регион для молодых». Республика получила 188,5 млн рублей на комплексное развитие молодежной политики — по размеру гранта она уступила лишь Красноярскому краю, которому выделили более 205 млн рублей.
Напомним, по итогам 2022 года Татарстан признали лидером по эффективности реализации молодежной политики в группе регионов, где численность молодежи превышает полмиллиона человек. На втором месте оказалась Ленинградская область, на третьем — Волгоградская область.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым