Татарстан вошел в топ-5 регионов по количеству победителей конкурса микрогрантов от Росмолодежи

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Татарстан замкнул пятерку регионов России по количеству победителей конкурса микрогрантов от Росмолодежи. Об этом сообщила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева в своем telegram-канале.



Татарстан обогнали Санкт-Петербург, Удмуртия, Волгоградская и Нижегородская области. Всего из регионов России подали 5,4 тысячи заявок. Микрогранты на общую сумму более 35 млн рублей получили 405 человек.

Проекты в 18 номинациях оценивали 265 экспертов. Максимальная рекомендованная сумма гранта — 100 тысяч рублей, минимальная — 18,8 тысячи.

В июне Татарстан стал одним из победителей конкурса «Регион для молодых». Республика получила 188,5 млн рублей на комплексное развитие молодежной политики — по размеру гранта она уступила лишь Красноярскому краю, которому выделили более 205 млн рублей.

Напомним, по итогам 2022 года Татарстан признали лидером по эффективности реализации молодежной политики в группе регионов, где численность молодежи превышает полмиллиона человек. На втором месте оказалась Ленинградская область, на третьем — Волгоградская область.

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Маргарита Головатенко