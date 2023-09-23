Глава Роспотребнадзора рассказала, с какой целью Киев подорвал Каховскую ГЭС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Украина осуществила подрыв Каховской гидроэлектростанции с целью сформировать угрозу биологической опасности. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Произошедшее на Каховской ГЭС было направлено на формирование угрозы биологической безопасности. Наши сотрудники продолжают контроль за обстановкой на данной территории, — сказала она в интервью «РИА Новости».

По словам Поповой, благодаря работе специалистов удалось избежать любых осложнений эпидемиологического характера. Сейчас регион поддерживает мобильная лаборатория специальной противоэпидемической бригады.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Как рассказывал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, отремонтировать ее уже невозможно. Гидроэлектростанцию предстоит отстроить заново. В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ подорвали объект для переброса резервов с Херсонского направления в район своих текущих наступательных действий. Президент России Владимир Путин назвал разрушения плотины «варварской акцией» киевского режима.

После ЧП на Каховской ГЭС спасатели МЧС России помогли выбраться более 2,2 тыс. человек, из которых 194 — дети. В результате ЧП погибли 57 человек.



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Айрат Назипов