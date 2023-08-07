Число погибших в результате июньского прорыва на Каховской ГЭС выросло до 57

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Число погибших при прорыве Каховской ГЭС увеличилось до 57, сообщает ТАСС.



— Найдены тела еще двух погибших при прорыве ГЭС. Таким образом, число погибших выросло до 57 человек, — сообщили агентству в экстренных службах.

Подтопленными остаются почти 1,5 тыс. жилых домов, вода ушла из 21,5 тыс. домов. Были затоплены 16 кладбищ и свыше 160 соцобъектов. На освободившихся от воды территориях продолжают проводить восстановительные работы, дезинфекцию и восстановление коммуникаций.

В качестве компенсаций за потерю имущества местным жителям выплатили почти 170 млн рублей.

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Как рассказывал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, отремонтировать ее уже невозможно. Гидроэлектростанцию предстоит отстроить заново. В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ подорвали объект для переброса резервов с Херсонского направления в район своих текущих наступательных действий. Президент России Владимир Путин назвал разрушения плотины «варварской акцией» киевского режима.

После ЧП на Каховской ГЭС спасатели МЧС России помогли выбраться более 2,2 тыс. человек, из которых 194 — дети.

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Маргарита Головатенко