В Удмуртию из Татарстана планируют запустить туристические рейсы на «Метеорах»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Весной 2024 года в Удмуртию из Татарстана по реке Каме планируют запустить туристические рейсы на судах на подводных крыльях «Метеор». Первую пробную поездку из Казани в Сарапул организуют 23 сентября, сообщает «Коммерсантъ».

Как сообщил министр транспорта Удмуртии Алексей Горбачев, «Метеоры» будут ходить из Набережных Челнов в Сарапул три раза в неделю. Соответствующего соглашения достигли руководители профильных министерств двух регионов.

— Этот старинный купеческий город в Удмуртии сейчас очень привлекателен для туристов, пассажиры, сойдя на причале в Сарапуле, могут посетить музеи и другие достопримечательности, посмотреть город и в тот же день вернуться в Набережные Челны. Расстояние до Сарапула составляет 211 км, это порядка четырех часов хода, — пояснил министр.

realnoevremya.ru/Гульнара Раянова (архив)

Стоимость билета в один конец может составить 1,5 тысячи рублей. Один «Метеор» вмещает 120 пассажиров.

В начале месяца появилась информация, что анонсированный пробный рейс теплохода «Метеор» из Набережных Челнов в Сарапул могут отправить из Елабуги. Представители «Флота РТ» объяснили — такая идея связана с отсутствием в автограде инфраструктуры и подходящего причала.



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Айрат Назипов