От рейса судна «Метеор» из Набережных Челнов в Сарапул могут отказаться

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Анонсированный пробный рейс теплохода «Метеор» из Набережных Челнов в Сарапул могут отправить из Елабуги. Об этом пишет Chelny-biz.ru со ссылкой на «Флот РТ».

— Инфраструктурных вопросов очень много, поэтому мы и хотим пройти и посмотреть вживую. Хотим попробовать сделать рейс из Елабуги — показать город представителям сферы туризма. Может быть, действительно, лучше будет связать Елабугу. Может быть, в качестве альтернативы Челнам рассмотрим Нижнекамск, — сообщили в компании.

Там объяснили, что такая идея связана с отсутствием в автограде инфраструктуры и подходящего причала. Впрочем, пока окончательное решение так и не принято.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Чтобы понять смысл всего этого, мы хотим с представителями туристической отрасли и министерства сделать пробный рейс. Хотим пройти по маршруту и посмотреть, живая эта история или нет. После этого сядем за стол переговоров и решим, готовы регионы выделять средства для субсидирования перевозок пассажиров водным транспортом по данному направлению или нет, — добавили в компании.

На днях сообщалось, что на сентябрь этого года запланировали пробный рейс судна «Метеор» из Набережных Челнов до Сарапула. Такую возможность между собой обсудили министр транспорта Татарстана Фарит Ханифов и его коллега из Удмуртии Алексей Горбачев.

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Айрат Назипов