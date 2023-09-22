Казанский УНИКС уступил «Пари НН» в четвертьфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ

Баскетболисты казанского УНИКСа потерпели поражение от «Пари НН» в четвертьфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ. Игра закончилась со счетом 82:86.

Подопечные Велимира Перасовича выиграли первую четверть со счетом 20:18. В последующих игровых отрезках сильнее оказалась нижегородская команда (21:24, 22:23, 19:21).

Турнир проходит в Москве на «ВТБ Арене». Помимо казанской команды, в нем принимают участие «Локомотив-Кубань», ЦСКА, «Зенит», «Пари Нижний Новгород», «Бешикташ», «Фенербахче» и МБА. Последний клуб уже проиграл в четвертьфинале турецкой команде.

скриншот realnoevremya.ru из vtb-league.com

Полуфинальные матчи и игры за 5—8-е места пройдут 23 сентября. Финал розыгрыша состоится 24 сентября.

Напомним, 9 сентября УНИКС победил «Пари НН» в Нижнем Новгороде и стал победителем Кубка Александра Хайретдинова. Игра закончилась со счетом 59:69.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов