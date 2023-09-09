УНИКС выиграл Кубок Александра Хайретдинова в Нижнем Новгороде
Казанский УНИКС победил «Пари НН» в Нижнем Новгороде и стал победителем Кубка Александра Хайретдинова. Игра закончилась со счетом 59:69.
На следующей неделе УНИКС дебютирует в Кубке Владимира Кондрашина и Александра Белова в Санкт-Петербурге. 15 сентября в 1/2 финала турнира соперником казанцев станет «Пари Нижний Новгород».
Уже 22 сентября татарстанские спортсмены сыграют в Суперкубке Единой лиги ВТБ. УНИКС встретится в четвертьфинале с «Пари НН».
Накануне баскетболисты Велимира Перасовича переиграли «Парму». Полуфинальный матч закончился со счетом 80:77.
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