Голикова заявила, что повышение МРОТ с 2024 года даст дополнительные доходы в бюджеты всех уровней

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что повышение уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2024 года в РФ на 18,5% даст дополнительные доходы в бюджеты всех уровней.

Голикова подчеркнула, что президент России Владимир Путин еще раз подтвердил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) необходимость опережающего роста минимального размера оплаты труда по сравнению с прожиточным минимумом.

— И его решение о том, что МРОТ должен быть с 1 января 2024 года проиндексирован опережающими темпами, то есть на 18,5%, — конечно, это дополнительные расходы для бюджетного сектора, для работодателей, но это и дополнительные доходы в бюджеты всех уровней, — рассказала Голикова.

Она также уточнила, что в первую очередь вырастут доходы в бюджетах регионов, «поскольку туда поступает основной подоходный налог и составляет их основную доходную базу», передает ТАСС.



По словам вице-премьера, повышение МРОТ напрямую приведет к росту зарплат 4,8 млн россиян.

— А за счет общего увеличения фонда оплаты труда, конечно, получат увеличение доходов и другие работники, работающие на более квалифицированных должностях, — пояснила Голикова.

Вице-премьер России сообщала, что в стране порядка 6 млн работающих человек не получают даже МРОТ. По ее словам, около 12 млн человек не имеют никаких трудовых договоров.



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Илина Хакимова