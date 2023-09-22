В 2024 году дефицит бюджета России может составить 1,6 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Федеральный бюджет России на 2024—2026 годы будет дефицитным. Как пишет ТАСС со ссылкой на материалы к проекту бюджета, дефицит может составить 1,6 трлн рублей в 2024 году, 0,9 трлн рублей в 2025-м и 1,5 трлн рублей в 2026-м.

На основе параметров социально-экономического развития прогнозируется поступление доходов в размере 35 трлн рублей (19,4% ВВП) в 2024 году; 33,5 трлн рублей (17,6% ВВП) в 2025 году; и 34,1 трлн рублей (16,8% ВВП) в 2026 году.

При этом расходы федеральной казны с учетом обозначенных подходов к проведению бюджетной политики составят в среднем около 35,5 трлн рублей в год.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На этой неделе президент России Владимир Путин заявил, что нефтегазовые доходы бюджета страны в июле — августе 2023 года «восстановились приблизительно до уровня прошлого года». По его мнению, с учетом конъюнктуры на мировых рынках активный рост нефтегазовых доходов России продолжается. Одной из основных проблем в стране он назвал ускорение инфляции.



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Айрат Назипов