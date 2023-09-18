Президент России сообщил о восстановлении нефтегазовых доходов бюджета

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/На совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы (в режиме видеоконференции)

Нефтегазовые доходы бюджета России в июле — августе 2023 года «восстановились приблизительно до уровня прошлого года». Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.



По словам главы государства, с учетом конъюнктуры на мировых рынках активный рост нефтегазовых доходов России продолжается. Одной из основных проблем в стране он назвал ускорение инфляции.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Владимир Путин обратил внимание, что в августе 2023 года федеральный бюджет исполнен с профицитом. В целом с начала года в нем зафиксирован дефицит.

На совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов Владимир Путин также заявил о завершении этапа восстановления экономики России. «Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление», — резюмировал он.



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Татьяна Демина