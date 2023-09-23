В Татарстане в сентябре зафиксировали рост спроса на ипотеку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Жители Татарстана за первые три недели сентября 2023 года оформили 1,7 тысячи ипотек на общую сумму 9,3 млрд рублей. Это на 60% больше, чем за аналогичный период августа, и в два раза больше, чем в первом месяце осени 2022 года, сообщили «Реальному времени» в ВТБ.



В целом в России за три недели сентября, до повышения ставок, 33 тысячи граждан взяли в банке ипотеку на рекордные 174 млрд рублей. Сумма оказалась на 63% больше, чем в среднем за месяц с начала 2023 года, и в два раза больше, чем за первый месяц осени 2022 года.



— Грядущий рост ставок по ипотечным программам и изменения требований к льготной ипотеке стали сильнейшим катализатором клиентского спроса. Начало осени было отмечено бумом на рынке жилищных кредитов, — рассказал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, на фоне ужесточения требований к льготным ипотечным программам и неоднократного повышения ключевой ставки в октябре — декабре 2023 года прогнозируется «охлаждение» рынка кредитования. Выдача жилищных кредитов может сократиться на четверть по сравнению с последним кварталом 2022 года, до 1,2 трлн рублей, считают в ВТБ.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина