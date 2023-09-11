Эксперты прогнозируют смещение пика спроса на ипотеку в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году традиционный пик спроса на ипотеку в России может сместиться с четвертого квартала на третий на фоне повышения Центробанком ключевой ставки и других мер регулятора по «охлаждению» рынка кредитования. Такой прогноз на Восточном экономическом форуме озвучил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

По его словам, в октябре — декабре выдачи жилищных кредитов достигнут 1,2 трлн рублей, составив около 20% годового объема вместо привычных 30—35%. Несмотря на это, повышенный спрос на ипотеку в течение большей части года должен привести к рекорду — более 6 трлн рублей, заявил Сергей Бабин.



Повышение спроса на ипотеку в июле — сентябре 2023 года в банке объясняют ускоренным выходом заемщиков на сделки по «старым» условиям на фоне ужесточения политики Банка России. Сказалось также изменение требования ЦБ к первоначальному взносу и предельной долговой нагрузке — это сужает для граждан потенциальный размер ипотечного кредита.

В ВТБ заявили, что за последнюю неделю августа число сделок с недвижимостью увеличилось на 40%. «Это говорит о резко возросшей концентрации спроса, который в иной ситуации равномерно распределяется до конца года», — говорится в сообщении банка.

— В нынешних условиях регулятор вынужден прибегать к мерам по стабилизации кредитной активности населения, стимулируя розничных клиентов больше сберегать, нежели тратить. Поэтому текущий год окажется уникальным: с одной стороны, рынок покажет рекорд продаж, с другой — он во многом будет обеспечен обычно «тихими» летними месяцами, — заявил Сергей Бабин.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По расчетам банка, на третий квартал придется свыше 30% всех потенциальных ипотек этого года. Также эксперты прогнозируют увеличение доли сделок с жильем на первичном рынке, которая в стандартных условиях составляет 2%.



В ВТБ уточнили, что озвученный их представителем прогноз допустим при условии сохранения ключевой ставки на уровне 12% и действующих условиях льготной ипотеки.

Напомним, в Центробанке обратили внимание на признаки перегрева на рынке ипотеки. Во II квартале 2023 года темпы роста в этом сегменте существенно ускорились по сравнению с январем — мартом.

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Татьяна Демина