У компании изымут земельный участок из-за реконструкции дороги в Кайбицком районе Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Кайбицком районе Татарстана из-за реконструкции дороги регионального значения Кушманы — Бушанча — Большое Русаково у ООО «Август-Кайбицы» изымут земельный участок. Его площадь составляет 513 квадратных метров, следует из постановления Кабмина республики.

Изъятие земельного участка для государственных нужд проводится по предложению Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана и Главтатдортранса. Он образован из земельного участка с кадастровым номером 16:21:000000:130 площадью 928 969,24 квадратного метра категории земель сельскохозяйственного назначения.

Изъятию не подлежат находящиеся на земельном участке с кадастровым номером 16:21:000000:130 объекты капитального строительства с кадастровым номером 16:21:000000:476 «Сооружения дорожного транспорта. Реконструкция автодороги «Кушманы — Бушанча — Большое Русаково» и с кадастровым номером 16:21:000000:706 «Сооружения дорожного транспорта. Автомобильная дорога «Большое Русаково — Чукри-Аланово».



Напомним, это не первое изъятие у компании «Август-Кайбицы» земельного участка из-за реконструкции дороги Кушманы — Бушанча — Большое Русаково. В мае Кабмин Татарстана постановил забрать участок площадью порядка 2,4 тысячи квадратных метров.

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Татьяна Демина