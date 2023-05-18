В Татарстане изымут землю у компании из-за реконструкции дороги

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Татарстана заберут земельный участок, который принадлежит ООО «Август-Кайбицы». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

У компании заберут участок площадью порядка 2,4 тысячи квадратных метров. Земля необходима для реконструкции дороги Кушманы — Бушанча — Большое Русаково в Кайбицком районе Татарстана.

Кабмин обязал Минземимущество Татарстана оповестить собственника земель об изъятии в 10-дневный срок. Ему должны выплатить компенсацию.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе стало известно, что в Муслюмовском районе Татарстана изымут для государственных нужд участок земель сельскохозяйственного назначения площадью более 2,1 кв. км. Он нужен для реконструкции дороги регионального значения М-7 «Волга» — Старое Айманово — Октябрь на участке Татарское Булярово — Исансупово.

Из-за реконструкции дороги Чистополь — Нижнекамск в Татарстане изымут земельные участки, которые находятся рядом с селом Большой Толкиш в Чистопольском районе.

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Айрат Назипов