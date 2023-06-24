Татарстан получит 188,5 млн рублей на комплексное развитие молодежной политики

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Татарстан стал одним из победителей конкурса «Регион для молодых». Республика получит 188,5 млн рублей на комплексное развитие молодежной политики — по размеру гранта она уступила лишь Красноярскому краю, которому выделят более 205 млн рублей.

Всего на конкурс заявки подавали 73 региона России. Из низ 47 признали победителями. Половина из них — 24 субъекта — получают субсидии из федерального бюджета впервые, сообщает пресс-служба Росмолодежи.

Средства предназначены на создание условий для самореализации молодежи, разработку программ продюсирования талантов, поддержку и сопровождение молодежных проектов, создание современных пространств, в том числе для молодых семей, а также на повышение компетенций профильных специалистов и так далее.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, по итогам 2022 года Татарстан признали лидером по эффективности реализации молодежной политики в группе регионов, где численность молодежи превышает полмиллиона человек. На втором месте оказалась Ленинградская область, на третьем — Волгоградская область.



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Татьяна Демина