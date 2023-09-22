Президентский перевозчик СЛО «Россия» ищет покупателя на Ту-214

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Специальный летный отряд «Россия», который перевозит высших должностных лиц, ищет покупателей Ту-214, вышедших из летной годности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Речь идет как минимум о двух лайнерах старше 20 лет. Их ремонт оценивается в 3—4 млрд рублей. Цену сделки не определили, однако «Коммерсантъ» отмечает, что зимой схожий Ту-214 не смогли продать за 373 млн. Самолеты может получить перевозчик Red Wings.

В собственном парке СЛО «Россия» в 2022 году насчитывалось десять Ту-214. По программе модернизации флота перевозчик будет получать новые Ил-96 и Ту-214.

Прогнозируемый объем производства самолетов Ту-214 на Казанском авиационном завод им. Горбунова — филиале ПАО «Туполев» — к 2025 году составит 10 машин в год. С 2027 года целевой объем производства должен составить 20 машин в год.



Во время ежегодного послания раис Татарстана Рустам Минниханов вновь анонсировал закупку республиканской авиакомпанией «ЮВТ Аэро» самолетов Ту-214. Глава региона не назвал точных дат, когда машины от Казанского авиазавода пополнят парк воздушного перевозчика, ограничившись лишь словами, что самолеты появятся в его распоряжении в ближайшее время. Детали — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко