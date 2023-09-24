Фруктовые соки в Казани подешевели за год на 15%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане, в том числе и в Казани, снизилась средняя цена фруктовых соков. Они подешевели за год более чем на 10%, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

В Казани средняя цена одного литра фруктового сока в августе 2023 года составила 86,81 рубля. Это на 15% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года, когда она оценивалась в 102,1 рубля.

В целом в Татарстане средняя цена литра фруктового сока за год упала на 9%. В августе 2023 года она составила 94,1 рубля против 103,47 рубля в этом же месяце 2022-го.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, продукты питания в Татарстане в августе 2023 года подорожали в годовом выражении на 3,03%. По отношению в концу прошлого года цены выросли на 2,5%. В месячном выражении зафиксировали дефляцию в 0,19%.



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Татьяна Демина