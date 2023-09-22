В Татарстане явка впервые голосующих избирателей на муниципальных выборах составила 91,4%

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане в Единый день голосования — 2023 явка впервые голосующих молодых избирателей составила 91,4%. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Андрей Кондратьев.

— Из 1 410 тех впервые голосующих, которые должны были прийти на участки, пришли 1 289. Это 91,4%. Вот реальный показатель того, что встречи с этими ребятами в районах и городах, когда главы говорят: «Мы вам доверяем, придите на участок, проголосуйте», работают, — заявил он на заседании ЦИК Татарстана.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, Единый день голосования в России, в том числе и в Татарстане, прошли 10 сентября. Итоговая явка на выборах депутатов местных органов самоуправления в республике составила 41,73%, или 29 809 человек.



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Татьяна Демина