В Татарстане выросла доля продаж через интернет в общем объеме оборота розничной торговли

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в 2023 году наблюдается увеличение доли продаж через интернет в общем объеме оборота розничной торговли. По итогам января — марта она составляла 6,3%, а по итогам первого полугодия достигла 6,8%, следует из данных Росстата.

В 2014-м доля продаж через интернет в общем объеме оборота розничной торговли в Татарстане не превышала одного процента — 0,6%. По этому показателю республика уступала Нижегородской области (1,5%) и Самарской области (0,7%).

К 2015 году доля продаж через интернет в общем объеме оборота розничной торговли в Татарстане достигла 1,1%. В 2016-м, 2017-м и 2018-м показатель оценивался в 1,3%. В 2019 году он составил 2%, а в пандемийном 2020-м вырос до 3,8%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2021 году доля продаж через интернет в общем объеме оборота розничной торговли в Татарстане оценивалась в 5,8%. В прошлом году она составила 6,4%, став самой большой среди регионов Приволжского федерального округа.

Напомним, по итогам января — июля 2023 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 755,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 8%.

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Татьяна Демина