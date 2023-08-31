Оборот розничной торговли в Татарстане вырос на 8%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам января — июля 2023 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 755,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 8%.

По обороту розничной торговли Татарстан по итогам семи месяцев лидирует в Приволжском федеральном округе. В топ-5 также вошли Башкирия (678,5 млрд рублей), Нижегородская область (598,4 млрд рублей), Самарская область (517,5 млрд рублей) и Пермский край (401,9 млрд рублей).

Обороты розничной торговли в январе — июле 2023 года увеличились во всех 14 регионах ПФО. Лидером по приросту стала Мордовия — на 14%, до 90,5 млрд рублей, следует из данных Росстата.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе оборот розничной торговли по итогам семи месяцев 2023 года достиг 4,485 трлн рублей. Это на 5,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Напомним, объем оборота розничной торговли в Татарстане в первом полугодии 2023 года достиг 635,6 млрд рублей. Он вырос в сопоставимых ценах на 6,8%. Годом ранее из-за массового ухода с российского рынка международных компаний розница показала падение 2,2%, в том числе непродовольственная — 5,2%. Подробнее — в обзоре аналитической службы «Реального времени».



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Татьяна Демина