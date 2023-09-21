Цена оформления загранпаспорта для россиян за рубежом может вырасти

Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов (архив)

В МИД России предложили проиндексировать сборы за консульские услуги, оказываемые россиянам за границей. В их числе — сборы за оформление загранпаспортов, следует из проекта постановления российского внешнеполитического ведомства, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Дипведомство предлагает, в частности, повысить стоимость оформления обычного загранпаспорта сроком на 5 лет с $30 до $35, а биометрического — с $80 до $90.

Еще МИД предлагает вдвое повысить цену оформления заявления о выходе из российского гражданства — с $65 до $130.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В документе указано, что сборы за консульские услуги не индексировались с 2010 года. За это время из-за инфляции покупательная способность доллара снизилась более чем на 30%.

Напомним, в России выросла выдача загранпаспортов. За январь — июль 2023 года было выдано 3,5 млн таких документов, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

А за 2022 год в России выдали более 5,4 млн заграничных паспортов. Это примерно на 1,5 млн больше, чем в 2021-м.

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Айрат Назипов