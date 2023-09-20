Метеорологи назвали возможные сроки окончания бабьего лета в Татарстане — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Бабье лето в Татарстане может сохраниться до конца сентября. Об этом со ссылкой на метеорологов сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Специалисты говорят, что температура воздуха будет выше нормы на 4 градуса. При этом такая погода не является рекордом для республики.

— Подобной аномалии тепла не наблюдалось в последние 5 лет. Так, теплее нынешнего сентябрь был лишь в 2018 году. У нас безморозный период с каждым годом становится длиннее. Мы обречены к тому, чтобы у нас отопительный период сокращался в многолетней перспективе, — объяснил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии КФУ Тимур Аухадеев.

По мнению врачей, теплая погода не дает резко распространиться гриппу и ОРВИ. Уровень заболеваемости находится на «спокойных уровнях».

— COVID-19 уже есть и грипп какие-то единичные случаи тоже есть. Поэтому, пока и люди здоровы нужно привиться, чтобы спокойно перенести подъем заболеваемости гриппом, — посоветовала татарстанцам заместитель главного врача казанской поликлиники №10 Светлана Михайлова.

Напомним, заморозки в Татарстане возможны ночью в четверг. До конца недели в республике прогнозируется теплая погода — днем воздух будет прогреваться до +25 градусов.



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Айрат Назипов