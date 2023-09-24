Татарстан занял 14-е место среди регионов России по стоимости «квадрата» в новостройках

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По средней цене «квадрата» жилья на первичном рынке Татарстан занимает 14-е место среди регионов России, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики. На конец второго квартала 2023 года она составила 129 929 рублей.

Самый дорогой «квадрат» жилья в России в новостройках Москвы. На конец второго квартала 2023 года он стоил в среднем 302,8 тысячи рублей.

На втором месте Санкт-Петербург, где средний ценник составил почти 210 тысяч рублей за квадратный метр. Топ-3 по дороговизне на конец второго квартала замыкает Московская область — 161,8 тысячи рублей за «квадрат».

«Реальное время» проанализировало данные Росстата и составило рейтинг регионов России по дороговизне квадратного метра жилья в новостройках на конец второго квартала 2023 года:

Москва — 302 834 рубля; Санкт-Петербург — 209 725 рублей; Московская область — 161 821 рубль; Чукотский автономный округ — 155 442 рубля; Ленинградская область — 153 048 рублей; Сахалинская область — 152 344 рубля; Приморский край — 150 560 рублей; Камчатский край — 148 541 рубль; Магаданская область — 148 266 рублей;

Якутия — 136 414 рублей; Ямало-Ненецкий автономный округ 134 147 рублей; Забайкальский край — 132 715 рублей; Амурская область — 132 494 рубля; Татарстан — 129 929 рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом в России средняя цена одного квадратного метра жилья в новостройке на конец второго квартала 2023 года была ниже, чем в Татарстане. Она составила 128 829 рублей.

Напомним, в Татарстане во втором квартале 2023 года средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке выросла на 2,8 тысячи рублей по сравнению с январем — мартом. По отношению к аналогичному периоду прошлого года она увеличилась на 8,8 тысячи.

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Татьяна Демина