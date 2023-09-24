Татарстан занял 14-е место среди регионов России по стоимости «квадрата» в новостройках
По средней цене «квадрата» жилья на первичном рынке Татарстан занимает 14-е место среди регионов России, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики. На конец второго квартала 2023 года она составила 129 929 рублей.
Самый дорогой «квадрат» жилья в России в новостройках Москвы. На конец второго квартала 2023 года он стоил в среднем 302,8 тысячи рублей.
На втором месте Санкт-Петербург, где средний ценник составил почти 210 тысяч рублей за квадратный метр. Топ-3 по дороговизне на конец второго квартала замыкает Московская область — 161,8 тысячи рублей за «квадрат».
«Реальное время» проанализировало данные Росстата и составило рейтинг регионов России по дороговизне квадратного метра жилья в новостройках на конец второго квартала 2023 года:
- Москва — 302 834 рубля;
- Санкт-Петербург — 209 725 рублей;
- Московская область — 161 821 рубль;
- Чукотский автономный округ — 155 442 рубля;
- Ленинградская область — 153 048 рублей;
- Сахалинская область — 152 344 рубля;
- Приморский край — 150 560 рублей;
- Камчатский край — 148 541 рубль;
- Магаданская область — 148 266 рублей;
- Якутия — 136 414 рублей;
- Ямало-Ненецкий автономный округ 134 147 рублей;
- Забайкальский край — 132 715 рублей;
- Амурская область — 132 494 рубля;
- Татарстан — 129 929 рублей.
В целом в России средняя цена одного квадратного метра жилья в новостройке на конец второго квартала 2023 года была ниже, чем в Татарстане. Она составила 128 829 рублей.
Напомним, в Татарстане во втором квартале 2023 года средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке выросла на 2,8 тысячи рублей по сравнению с январем — мартом. По отношению к аналогичному периоду прошлого года она увеличилась на 8,8 тысячи.
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