Официальная статистика: «квадрат» жилья в новостройках Татарстана подорожал до 129,9 тысячи рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Во втором квартале 2023 года средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке в Татарстане составила 129 929 рублей. Это на 2,8 тысячи рублей больше, чем в предыдущем трехмесячном периоде, и на 8,8 тысячи больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

Средняя стоимость «квадрата» жилья в новостройках Татарстана во втором квартале оказалась самой высокий среди 14 регионов Приволжского федерального округа. На втором месте Нижегородская область (125 386 рублей), на третьем — Башкирия (112 136 рублей).

«Квадрат» в новых квартирах среднего качества в апреле — июне стоил в Татарстане в среднем 125 510 рублей. По сравнению со вторым кварталом 2022 года ценник увеличился на 16,9 тысячи.

Средняя стоимость одного «квадрата» в квартирах улучшенного качества на первичном рынке составляла 132 860 рублей. Она оказалась на 3,8 тысячи выше, чем в апреле — июне прошлого года, следует из данных Татарстанстата.

Один квадратный метр элитной квартиры в новостройках республике во втором квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го подорожал на 38,1 тысячи. Средняя цена составила 232 226 рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По данным официальной статистики, во втором квартале 2023 года жилье на первичном рынке в Татарстане подорожало по отношению к январю — марту на 2,2%. По темпу роста цен республику в Приволжском федеральном округе обогнали Чувашия (+4,7%), Марий Эл (+4%), Мордовия (+3,1%) и Кировская область (+2,4%).

Напомним, средняя стоимость одного «квадрата» жилья в Татарстане в первом квартале 2023 года составила 127 095 рублей. Это самый высокий ценник среди 14 регионов Приволжского федерального округа.

Один квадратный метр квартиры среднего качества в новостройке Татарстана в I квартале 2023 года обходился в среднем в 121 586 рублей. «Квадрат» жилья «улучшенной планировки» стоил 131 457 рублей, а «элитный» — 225 164 рубля.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина