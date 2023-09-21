В Казани вакцинацию работников от гриппа организуют только 36% компаний

В Казани для защиты здоровья сотрудников от гриппа работодатели чаще всего выбирают вакцинацию. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Для предотвращения эпидемии гриппа казанские работодатели принимают такие меры, как вакцинация сотрудников (36%), закупка медицинских масок (13%) и санитарная обработка помещений (7%). Никак не борются с болезнью 28% предприятий и организаций.

realnoevremya.ru (архив)

Интересно, что против ежегодной вакцинации выступила почти половина казанцев (49%). Считает, что прививки нужно делать при отсутствии противопоказаний, почти треть жителей города (32%), причем по большей части этого мнения придерживается молодежь до 34 лет (34%).

Напомним, в Казани за неделю у станций метро в мобильных пунктах вакцинации сделали прививку против гриппа более 6 тысяч жителей. Против пневмококковой инфекции привилась почти тысяча человек.

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Галия Гарифуллина