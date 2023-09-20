Япония в августе нарастила экспорт медизделий в Россию на 577%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В августе 2023 года Япония нарастила в Россию экспорт медицинских изделий и железа, сообщает ТАСС.



Одновременно сократились поставки из России зерновых (66,9%) и морепродуктов (40,3%), железа и стали (73%), цветных металлов (80,7%).

В последний месяц лета Япония существенно сократила закупки российского угля (79,9%) и не закупала у России нефть, на который страны Группы семи ввели потолок цен. Исключением стали поставки с «Сахалина-2», увязанные с импортом сжиженного природного газа (СПГ).

Сокращен экспорт в Россию пластика (77,8%), компьютеров (97,7%) и их комплектующих (99,3%).

По итогам июля 2023 года Япония нарастила импорт зерновых из России почти на 5 680% по сравнению с июлем прошлого года. Сократился импорт российского СПГ — на 53,6%, импорт угля снизился на 72,9%, а цветных металлов — на 69,5%.

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Маргарита Головатенко