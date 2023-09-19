В казанской мэрии рассказали, когда будут устранены ямы на двух улицах

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

В мэрии Казани ответили в соцсетях на вопросы казанцев относительно дорожных провалов. Так, один из жителей обратил внимание на яму, которая образовалась и расширилась на улице Даурской.

— Администрация района сообщает, что этот провал можно устранить во время ремонта улично-дорожной сети района при реконструкции этой улицы. В этом году реконструкция не запланирована. Ваш вопрос будет рассмотрен при выделении достаточного финансирования. Дополнительно сообщаем, что специалисты выедут для обследования и выяснения причины провала вместе с коллегами из «Водоканала», — ответили в мэрии.

Еще один вопрос касался дорожного провала на улице Октябрьской. В этом случае сотрудники мэрии назвали конкретные сроки устранения ямы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Как сообщает Комитет ЖКХ, у подъезда жилого дома по адресу ул.Октябрьская, д.32 образовался провал асфальта над канализационным коллектором. Для соблюдения безопасности пешеходов выставили ограждения. В свою очередь, «Водоканал» запланировал аварийно-восстановительные работы по устранению провала в срок до конца сентября, — сказано в сообщении.

В конце августа в Казани возле дома №1/104 по улице Дубравной снова образовался провал. Авария произошла на сетях «Водоканала». Асфальт провалился на месте пешеходного перехода. Территорию частично огородили.

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Айрат Назипов