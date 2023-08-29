На улице Дубравной в Казани снова провалился асфальт

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Алексеем Ивановым

В Казани возле дома №1/104 по улице Дубравной снова образовался провал. Авария произошла на сетях «Водоканала», рассказал «Реальному времени» местный житель.

Асфальт провалился на месте пешеходного перехода. Сейчас территория частично огорожена.

— Дети в школу скоро пойдут. Как они ходить будут, если дорогу размыло? Лишь бы коллектор и яму сделали. По проезжей части опасно ходить, трафик там серьезный, — сказал он нам.

предоставлено realnoevremya.ru местным жителем

На улице Дубравной регулярно возникают ямы из-за размыва грунта. Виной тому — сгнившие сети МУП «Водоканал». О том, как проходил долгожданный ремонт «растворившегося» коллектора, — материал «Реального времени».

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Айрат Назипов, Максим Кокунин