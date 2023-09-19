Владимир Путин поручил увеличить выпуск средств контрбатарейной борьбы и ПВО
Президент России Владимир Путин поручил оборонным предприятиям увеличить производство средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны. Такое заявление он сделал на заседании Военно-промышленной комиссии страны.
— Нужно повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО. В этой связи — мы на этот счет говорили, и мною дан ряд указаний по дополнению графика поставок на 2024 год соответствующей номенклатурой, — сказал российский лидер.
Глава государства констатировал, что по итогам 8 месяцев текущего года организациям ОПК по отдельным направлениям удалось кратно увеличить выпуск военной продукции.
— К примеру, объем производства основных видов бронетехники, по сравнению с прошлым годом, вырос более чем вдвое, а особо востребованных средств поражения — в три раза, — подытожил Путин.
В начале 2023 года Владимир Путин заявил что российский оборонно-промышленный комплекс набрал за год серьезные обороты и продолжает наращивать мощности. Он обратил внимание, что предприятия ОПК работают в несколько смен, а некоторые даже круглосуточно.
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