Владимир Путин поручил увеличить выпуск средств контрбатарейной борьбы и ПВО

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Президент России Владимир Путин поручил оборонным предприятиям увеличить производство средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны. Такое заявление он сделал на заседании Военно-промышленной комиссии страны.

— Нужно повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО. В этой связи — мы на этот счет говорили, и мною дан ряд указаний по дополнению графика поставок на 2024 год соответствующей номенклатурой, — сказал российский лидер.

Глава государства констатировал, что по итогам 8 месяцев текущего года организациям ОПК по отдельным направлениям удалось кратно увеличить выпуск военной продукции.

realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

— К примеру, объем производства основных видов бронетехники, по сравнению с прошлым годом, вырос более чем вдвое, а особо востребованных средств поражения — в три раза, — подытожил Путин.

В начале 2023 года Владимир Путин заявил что российский оборонно-промышленный комплекс набрал за год серьезные обороты и продолжает наращивать мощности. Он обратил внимание, что предприятия ОПК работают в несколько смен, а некоторые даже круглосуточно.

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Айрат Назипов