Президент России похвалил оборонно-промышленный комплекс страны
Российский оборонно-промышленный комплекс набрал за год серьезные обороты и продолжает наращивать мощности. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает RT.
Как отметил глава государства, предприятия ОПК работают в несколько смен, а некоторые даже круглосуточно.
— В этой связи хочу поблагодарить всех специалистов, занятых в отечественной оборонке, за напряженный, ответственный труд. Его значимость вообще, а сегодня — особенно высока, — сказал Путин.
Отметим, что сейчас российский лидер проводит совещание по экономическим вопросам. Во время него глава государства положительно оценил динамику российской экономики.
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