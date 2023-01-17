Президент России похвалил оборонно-промышленный комплекс страны

Российский оборонно-промышленный комплекс набрал за год серьезные обороты и продолжает наращивать мощности. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает RT.

Как отметил глава государства, предприятия ОПК работают в несколько смен, а некоторые даже круглосуточно.

— В этой связи хочу поблагодарить всех специалистов, занятых в отечественной оборонке, за напряженный, ответственный труд. Его значимость вообще, а сегодня — особенно высока, — сказал Путин.

Фото: mil.ru

Отметим, что сейчас российский лидер проводит совещание по экономическим вопросам. Во время него глава государства положительно оценил динамику российской экономики.

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Айрат Назипов