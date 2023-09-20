Сегодня в Казани ожидается до +22 градусов

В среду, 20 сентября, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани воздух прогреется до +20—22 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +18 до +23°С.



В Казани также прогнозируется южный, юго-западный ветер. Его порывы могут достигать 4—9 м/с.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане на этой неделе по ночам ожидаются заморозки — температуры могут опуститься до -2 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +25°С.



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Татьяна Демина