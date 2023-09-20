24 сентября в Казани пройдет матч между хоккейными клубами «Ак Барс» и «Салават Юлаев»

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В это воскресенье в «Татнефть Арене» состоится матч между ХК «Ак Барс» и ХК «Салават Юлаев». А держатели карты платежной системы «Мир» смогут приобрести билеты с кешбэком.

Платежная система «Мир», официальный партнер Континентальной хоккейной лиги, запустила выгодную акцию.

С 1 сентября текущего года по 29 апреля 2024 года приобрести билеты на матчи 23 клубов — участников КХЛ можно по карте «Мир» с 10% кешбэком за каждую вторую онлайн-покупку.

Где приобрести билеты с кешбэком? На официальных сайтах хоккейных клубов или с помощью специальных сервисов: «Яндекс.Афиша», «Чемпионат» и «Кассир.ру».

Необходимые условия для участия в акции:

до покупки зарегистрировать карту на сайте программы лояльности платежной системы privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!»;

или в мобильном приложении «Привет!»; Оплатить билет онлайн зарегистрированной картой.

Для одного держателя карты «Мир» максимальная сумма кешбэка за один календарный месяц акции составит 1000 рублей.

«В прошлом сезоне болельщики сэкономили более 25 миллионов рублей при покупке билетов на матчи КХЛ по карте «Мир». Мы решили поддержать любителей хоккея выгодными предложениями и в новом сезоне. Кроме того, мы подготовили много масштабных активностей в рамках чемпионата, чтобы каждый болельщик смог прочувствовать свою причастность к любимому виду спорта», — прокомментировала Наталья Пейсахович, директор по маркетингу и коммуникациям платежной системы «Мир».

Вдобавок каждый желающий теперь сможет оперативно получать всю актуальную информацию о чемпионате в чат-боте МирОн , где представлен эксклюзивный контент от блогеров, конкурсы, ключевые новости из мира КХЛ и многое другое.

Информация о сроках проведения акции и полный список клубов Континентальной хоккейной лиги, на матчи которых можно приобрести билеты с кешбэком, доступны на сайте privetmir.ru.

Приходите поддержать любимую хоккейную команду и приобретайте билеты с 10% кешбэком для владельцев карт от платежной системы «Мир».



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