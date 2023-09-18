В Татарстане с бизнесмена взыскали более 33 млн рублей за незаконную добычу известняка

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Высокогорский районный суд Татарстана удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в бюджет более 33 млн рублей, полученных в результате незаконной предпринимательской деятельности. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По материала дела, с января по ноябрь 2012 года 56-летний руководитель фирмы, будучи в составе организованной группы, незаконно добывал и перерабатывал известняк, не имея на это лицензии. Готовую продукцию в виде щебня он сбывал физическим и юридическим лицам через аффилированные фирмы, а вырученные средства легализовывал.

— По итогам проверки районная прокуратура по поручению аппарата надзорного ведомства обратилась в интересах государства с иском к осужденному о признании ничтожными договоров поставки щебня и взыскании более 33 млн рублей незаконно полученных средств в федеральный бюджет. Исковые требования прокуратуры удовлетворены, — рассказал Галиев.

realnoevremya.ru (архив)

За незаконное предпринимательство и легализацию преступных доходов бизнесмена осудили к 1,5 года колонии со штрафом в 300 тысяч рублей.

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Айрат Назипов