Прокуратура в Татарстане требует взыскать более 33 млн за незаконную добычу известняка

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Прокуратура Высокогорского района Татарстана требует взыскать более 33 млн за незаконную добычу известняка на территории Ашитского месторождения, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



С января по ноябрь 2012 года 56-летний руководитель фирмы, будучи в составе организованной группы, незаконно добывал и перерабатывал известняк, не имея на это лицензии. За незаконное предпринимательство и легализацию преступных доходов бизнесмена осудили к 1,5 года колонии со штрафом в 300 тысяч рублей.

В интересах государства прокуратура района по поручению аппарата надзорного ведомства обратилась в суд, чтобы признать ничтожными договоры поставки щебня и взыскать деньги в федеральный бюджет. Иск рассмотрит Рыбно-Слободский районный суд.

Нижнекамский городской суд в феврале наказал ООО «Харатс» за вред, причиненный окружающей среде. На представителей компании год назад пожаловались жители поселка Ильинка. Они отмечали, что рабочие незаконно добывают песок на одном из земельных участков.

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Маргарита Головатенко