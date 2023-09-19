Больше половины россиян покупают электронику раз в 2-3 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Приобретают электронику раз в 2-3 года и реже 66% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Раз в год покупают бытовую технику 17% жителей страны. Раз в полгода и чаще электронику обновляют 14% россиян, причем 5% из них делают это каждые 2-3 месяца.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Выбирая технику, россияне обращают внимание на ее функциональность (60%) и стоимость (59%). Также для респондентов важны отзывы (32%), бренд (30%), личный опыт и скидки (по 22%), мнение знакомых (13%), гарантии на товар и стоимость обслуживания (12%). Кроме того, значение имеют дизайн (9%), инновационность (7%) и уникальность (2%).

Напомним, топ лучших покупок россиян в этом году возглавили смартфоны и планшеты. Об удачной покупке смартфонов и планшетов рассказали 12% опрошенных. Чуть меньше — 10% — признались, что самой лучшей покупкой в этом году для них стала бытовая техника, еще столько же назвали одежду и обувь.

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Галия Гарифуллина